Na seji sveta varuha za človekove pravice na temo okolja pozivi h konkretnim ukrepom in rezultatom

Ljubljana, 20. januarja - Svet varuha za človekove pravice se je danes sestal na temo okolja in podnebnega ukrepanja. Varuh Peter Svetina je v tej luči opozoril, da bi morala država, če želi doseči učinkovito dolgoročno podnebno ukrepanje, na okoljskem področju med drugim ponuditi konkretne ukrepe in rezultate pri vsakodnevnih težavah in izzivih.