Čez vikend v Ajdovščini in v Novi Gorici več vlomov

Vipavska dolina, 20. januarja - Minuli konec tedna so policisti v Ajdovščini in v Novi Gorici obravnavali devet vlomov v trgovine, poslovne prostore in gostinski lokal ter en poskus vloma v kozmetični salon. Na policijski upravi Nova Gorica ob tem pozivajo občane, naj bodo pozorni na sumljive ljudi, vozila ali dogajanje ter o tem obvestijo bližnjo policijsko postajo.