Na lesenem mostu prek Krke pod vasjo Otočec zapora zaradi vzdrževalnih del

Novo mesto, 20. januarja - Prometno močno obremenjeni in predvsem na vozni površini dokaj načeti leseni most, ki Krko preči pod vasjo Otočec pri Novem mestu, bodo v sredo zaprli za ves promet in začeli vzdrževalna dela s prenovo vozišča. Novomeška občina bo za vzdrževalna dela odštela nekaj manj kot 60.000 evrov, ob ugodnem vremenu jih nameravajo končati februarja.