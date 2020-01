Agencija Spirit s spletnim pripomočkom za oddajo vloge na javni razpis

Ljubljana, 20. januarja - Podjetja, ki pri agenciji Spirit Slovenija vlagajo vloge za sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini, morajo to odslej opraviti prek spletnega obrazca. Ta poenostavlja in skrajšuje čas za pripravo vlog, so sporočili iz agencije. V prihodnosti nameravajo digitalizirati prijave tudi na druge javne razpise.