V Atenah umorjena dva člana črnogorske kriminalne združbe

Zagreb, 20. januarja - V predmestju Aten sta bila v nedeljo zvečer med večerjo v restavraciji umorjena 43-letna črnogorska državljana Stevan Stamatović in Igor Dedović, ki sta bila člana črnogorske kriminalne združbe Škaljarji. Grška policija je takoj po dogodku sporočila, da je eden od umorjenih slovenski državljan, a so to kasneje zanikali.