Branilec naslova Đoković izgubil niz, a napredoval

Melbourne, 20. januarja - Branilec naslova Novak Đoković, Švicar Roger Federer ter prva nosilka ženskega turnirja Avstralka Ashleigh Barty so napredovali v drugi krog odprtega prvenstva Avstralije. V Melbournu so imeli organizatorji prvi dan veliko težav z dežjem, zaradi česar so morali prestaviti 32 dvobojev, med drugimi tudi dva slovenska.