Xi: Novi virus je treba odločno zatreti

Peking, 20. januarja - Kitajski predsednik Xi Jinping je danes dejal, da je treba novi virus, ki je izbruhnil v osrednjem delu države, odločno zatreti. "Varnost življenj ljudi in njihovega zdravja je prednostna naloga," je poudaril v prvem javnem odzivu na izbruh skrivnostne pljučnice, za katero so do zdaj umrli trije ljudje.