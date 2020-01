V Španiji v zvezi s katalonskim referendumom začeli soditi nekdanjemu vodji katalonske policije

Madrid, 20. januarja - V Španiji so danes začeli soditi nekdanjemu vodji katalonske policije Mossos d'Esquadra Josepu Lluisu Traperu in še trem nekdanjim visokim predstavnikom policije zaradi njihove vloge pri poskusu osamosvajanja Katalonije. Sojenje naj bi se končalo 19. marca, grozi pa jim do 11 let zapora.