Trije slovenski strokovnjaki na delo v Evropsko vesoljsko agencijo

Ljubljana, 20. januarja - Trije slovenski strokovnjaki za obdobje do enega leta odhajajo na delo oz. sekundiranje v center Evropske vesoljske agencije (Esa) v Noordwijku na Nizozemskem. Sloveniji namreč njeno pridruženo članstvo v Esi omogoča tudi zaposlitev državljanov v agenciji, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.