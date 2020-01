Mariborski družinski zdravniki kljub dodatnim kadrom še vedno preobremenjeni

Maribor, 25. januarja - Mariborski družinski zdravniki, ki so konec leta 2018 javno opozorili na nevzdržno preobremenjenost, so pridobili nekaj dodatnih kolegov. A to jih ni bistveno razbremenilo. "Kar se izbire zdravnika tiče, je stanje nekoliko spodbudnejše kot lani, so pa zdravniki še vedno preobremenjeni," je za STA povedala njihova predstavnica Nataša Maguša Lorber.