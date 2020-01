V Rušah z gradnjo kanalizacijskega omrežja do ureditve odvajanja voda

Ruše, 25. januarja - Občina Ruše je intenzivno pristopila k projektu izgradnje kanalizacijskega omrežja ter ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih vod. "Po naših načrtih bi z gradnjo kanalizacijskega omrežja pričeli v naslednjem letu in jo zaključili do konca leta 2022. Do tega roka bo urejeno tudi čiščenje odpadnih vod za vsa naselja v občini," pravijo.