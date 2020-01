V Spodnji Idriji 31. državno tekmovanje Mladina in gore

Idrija, 25. januarja - Na 31. tekmovanju Mladina in gore se bo danes v Spodnji Idriji pomerilo preko 130 mladih planincev, od tega 24 najboljših štiričlanskih osnovnošolskih ekip in 17 dvočlanskih srednješolskih ekip. Gre za eno najpomembnejših tekmovanj za popularizacijo planinstva in spoštljivega odnosa do narave, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije.