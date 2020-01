Tokio 2020: Brez presenečenj - olimpijske napovedi najbolje kažejo ZDA in Kitajski, Sloveniji štiri odličja

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana, 24. januarja - Do poletnih olimpijskih iger v Tokiu je resda še pol leta, a različni mediji se že od lani ukvarjajo z napovedmi, katera država bo najboljša po številu osvojenih kolajn, po številu zlatih odličij, in kateri športniki bodo najbolj zaznamovali igre. Pričakovano sta vseh lestvicah najvišje ekipi ZDA in Kitajske, Sloveniji napovedujejo štiri kolajne.