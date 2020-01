Policisti prijeli vlomilca iz Slovenske Bistrice

Maribor, 20. januarja - Policisti so prejšnji teden prijeli 44-letnega moškega, ki je vlomil v gostinski lokal v Slovenski Bistrici. Pri osumljencu so opravili hišno preiskavo. Ob tem so našli različne predmete, ki so izvirali iz več kaznivih dejanj, storjenih v Slovenski Bistrici, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.