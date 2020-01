Avtomobilski klubi za ustrezno varstvo osebnih podatkov iz avtomobilov

Ljubljana, 20. januarja - Mednarodna avtomobilistična zveza FIA in avtomobilski klubi, med njimi tudi AMZS, izvajajo kampanjo Moj avto - moji podatki, s katero želijo izpostaviti pomen varstva osebnih podatkov, ki jih sodobni avtomobili brez vednosti in soglasja lastnika zbirajo in posredujejo izdelovalcem. Poudarjajo, da bi morali biti ti podatki ustrezno zaščiteni.