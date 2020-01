Dvoboja Hercogove in Juvanove zaradi dežja prestavljena na torek

Melbourne, 20. januarja - Organizatorji odprtega prvenstva Avstralije se že prvi dan spopadajo z vremenskimi nevšečnostmi. Zaradi neviht in dežja so na torek prestavili številne dvoboje, med njimi tudi preostala slovenska obračuna prvega dne, v katerih bi morali nastopiti Polona Hercog in Kaja Juvan.