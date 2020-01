V Kinodvoru razstava Heričevih portretov filmskih ustvarjalcev

Ljubljana, 20. januarja - V Kinodvorovi Galeriji bodo danes ob 18. uri odprli prvo samostojno razstavo filmskega snemalca, direktorja fotografije in fotografa Darka Heriča. Na razstavi z naslovom Filmska generacija bo do 29. februarja na ogled serija fotografskih portretov filmskih ustvarjalcev njegove generacije, so sporočili iz mestnega kina.