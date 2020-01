Reporter o sedanjih in prihodnjih odnosih v DZ (20. 1.)

Ljubljana, 20. januarja - Silvester Šurla v komentarju Umiranje na obroke piše o trenutni situaciji v DZ in našteva možne razplete. Bolj bodo konflikti v koaliciji ostri in dlje ko bo vladanje v mrtvem teku, večja bo možnost, da bo prišlo do političnega obrata, ocenjuje avtor. Čeprav je vmešanih veliko akterjev, lahko gordijski vozel v vsakem trenutku preseka prav Šarec.