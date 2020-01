ACH Volley do 12. pokalnega naslova

Kamnik, 19. januarja - Odbojkarji ACH Volleyja so spet slovenski pokalni prvaki. V finalu zaključnega turnirja v Kamniku so s 3:1 (-22, 22, 17, 14) premagali Merkur Maribor. Za ACH Volley je to tretji zaporedni in 12. pokalni naslov. Mariborčani, ki so v polfinalu presenetljivo izločili Calcit Volley, ostajajo pri treh, zadnjega so osvojili v sezoni 1994/95.