Svetovne sile z dogovorom o mirovnem procesu za Libijo

Berlin, 19. januarja - Svetovne sile so se na konferenci v Berlinu dogovorile o mirovnem procesu za Libijo, ki vključuje potrditev embarga na orožje in ustavitev vojaške podpore različnih vojskujočim se stranem v državi. Ni pa konferenca prinesla tudi srečanja med sprtima Libijskima voditeljema, so poročale tuje tiskovne agencije.