Maribor, 19. januarja - Rok Kajzer v komentarju Odhod maršala piše o spremembi v vrhu stranke DeSUS. Po mnenju avtorja je stranka po slabih rezultatih volilne in javnomnenjske statistike potrebovala spremembo. Za politiko so namreč ključne spremembe in menjave dolgoletnih položajev.