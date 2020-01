Adelaide, 19. januarja - Avstralski kolesar Caleb Ewan je zmagovalec kriterija dirke Down Under v Adelaidu. Sprinterski specialist ekipe Lotto-Soudal je kriterij v peti izvedbi dobil že četrtič, tokrat je v sprintu premagal Italijana Elio Vivianija in Simoneja Consonnija.