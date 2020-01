Norvežani še neporaženi v slovenski skupini

Malmö, 19. januarja - Rokometaši v skupini 2 v Malmöju so odigrali tekme 2. kroga drugega dela evropskega prvenstva. Doslej neporaženi Slovenci in Norvežani so ta krog končali različno. Slovenija je morala priznati premoč Madžarom z 28:29, Norveška pa je premagala Švede s 23:20. Islandija je prišla do prve zmage, potem ko je z 28:25 odpravila Portugalsko.