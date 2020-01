Večernji list: Erjavčev odhod pozitivna novica za odnose med Ljubljano in Zagrebom (19. 1.)

Zagreb, 19. januarja - Slovenski minister za obrambo in politik, ki je v preteklem desetletju odločilno vplival na slovensko politiko do Hrvaške, je doživel nepričakovan poraz v tekmi za še en mandat na čelu stranke DeSUS, ki jo je vodil 15 let, danes poroča Večernji list. Ocenjuje, da je odhod Karla Erjavca pozitivna novica za hrvaško-slovenske odnose.