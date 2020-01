Hongkonška policija protestnike razgnala s solzivcem

Hongkong, 19. januarja - Hongkonška policija je danes s solzivcem in gumijastimi naboji razgnala v glavnem mirne protestnike, ki so se zbrali v središču mesta. Na prijavljenem shodu pred kitajskim novim letom, na katerem so protestirali proti zatiranju človekovih pravic kitajskih oblasti doma in na tujem, se je zbralo več deset tisoč ljudi.