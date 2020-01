Na Češkem v požaru v domu za duševno in telesno prizadete najmanj osem mrtvih

Praga, 19. januarja - V požaru v domu za duševno in telesno prizadete na zahodu Češke je davi umrlo najmanj osem ljudi, okoli 30 je poškodovanih, med njimi več huje, so sporočili reševalci. Številni stanovalci so imeli zaradi vdihavanja dima težave z dihanjem. Vzrok požara za zdaj ni znan.