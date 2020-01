Peking, 19. januarja - Na Kitajskem so zabeležili 17 novih primerov skrivnostne pljučnice, ki je izbruhnila v mestu Wuhan v osrednjem delu države, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Do zdaj sta za pljučnico, ki jo povzroča nova vrsta koronavirusa, umrla dva bolnika.