Vodilni ekipi NBA zmagali

Los Angeles, 19. januarja - Vodilna ekipa zahodnega dela severnoameriške košarkarske lige NBA Los Angeles Lakers je s 124:115 premagala Houston Rockets. LeBron James je na poti do uspeha zbral 31 točk in 12 podaj ter je z ekipo še vedno na skupno drugem mestu lige. Pred Lakers so le igralci Milwaukee Bucks, ki na vzhodnem delu vodijo pred Miamijem Gorana Gragića.