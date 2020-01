Kralji po porazu v Philadelphii padli na predzadnje mesto NHL

Philadelphia, 19. januarja - Ekipa Philadelphia Flyers je v severnoameriški hokejski ligi NHL na svojem ledu s 4:1 premagala Los Angeles Kings, ki so s tem padli na 30., predzadnje mesto v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Slovenski kapetan kraljev Anže Kopitar v 19 minutah in 54 sekundah ni dosegel točke in je sprožil en strel na gol tekmecev.