Mariborčankam po letu premora spet slovenski odbojkarski pokal

Kamnik, 18. januarja - Odbojkarice Nove KBM Branika so po letu premora spet slovenske pokalne prvakinje. V finalu zaključnega turnirja v Kamniku so po izenačenem boju in pravi drami s 3:2 (21, -19, 24, -17, 15) premagale lanske zmagovalke, igralke Calcita Volleyja. Za Mariborčanke je to že 18. pokalna lovorika, Kamničanke ostajajo pri teh.