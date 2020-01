Več tisoč ljudi v Berlinu zahtevalo bolj okolju prijazno kmetovanje

Berlin, 18. januarja - Dan po protestu več tisoč kmetov zaradi vse strožjih okoljskih zahtev se je danes v nemški prestolnici zbralo več tisoč ljudi, ki so podprli strožjo zakonodajo do kmetovalcev in podprli okolju bolj prijazno kmetovanje. Pod geslom Dovolj nam je so zahtevali predvsem, da bi subvencije dobivali le še organski kmetovalci.