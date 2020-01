Vreme: Ponoči oblačno z rahlimi padavinami

Ljubljana, 18. januarja - Zvečer in ponoči bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, v notranjosti bo v glavnem snežilo. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najpozneje v vzhodnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo -4 do 1, ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.