V Milanu bodo prepovedali kajenje na avtobusnih postajah

Milano, 18. januarja - Župan Milana Giuseppe Sala se je v boju proti onesnaženemu zraku in težavam ljudi zaradi tega odločil prepovedati tudi kajenje na avtobusnih postajah in v njihovi bližini. Kajenje bo prepovedano tudi na tistih mestih, ki so sicer na prostem, se pa na njih zbirajo množice ljudi. Z letom 2030 pa nameravajo povsem prepovedati kajenje na prostem.