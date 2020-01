Slovenske skakalke pete na ekipni tekmi, Avstrijke razred zase

Sendai, 18. januarja - Slovenske smučarske skakalke Špela Rogelj, Jerneja Brecl, Ema Klinec in Nika Križnar so na prvi ekipni tekmi svetovnega pokala v tej sezoni v japonskem kraju Zao osvojile peto mesto. Z veliko prednostjo, več kot 140 točk, so zmagale Avstrijke, druge so bile domačinke Japonke, tretje Norvežanke.