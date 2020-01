Delo o pravici do zasebnosti na spletu (18. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Barbara Zimic v komentarju Pravica so zasebnosti piše o tem, kako tehnološki velikani o nas vedo več, kot vemo o sebi sami. Tehnološkim velikanom in posledično njihovim strankam od podjetij do političnih strank in represivnih organov držav vsak dan sporočate več podatkov o sebi, ki jih ta brez soglasja prodajajo naprej, izpostavlja.