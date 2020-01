Podpis prve faze trgovinskega sporazuma s Kitajsko poskrbel za dober teden na Wall Streetu

New York, 18. januarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so sklenili nov teden rasti v letošnjem letu, k čemur je najbolj pomagal podpis prve faze trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko. Ameriški senat pa je za predstavniškim domom kongresa potrdil tudi prenovljeni sporazum o prosti trgovini Severne Amerike.