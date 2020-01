Newyorške borze teden zaključile rekordno

New York, 17. januarja - Tečaji na newyorških borzah so petkovo trgovanje zaključili na novih rekordnih ravneh. Tako se končuje nov teden borznega optimizma, ki so ga spodbujali pozitivne novice s trgovinskega področja in dober začetek sezone objav poslovnih izidov. Zdaj si bodo borzni posredniki vzeli dan premora, saj ZDA v ponedeljek obeležujejo dan Martina Luthra Kinga.