Gradnja novih stanovanjskih objektov v ZDA decembra narasla na najvišjo raven v 13 letih

Washington, 17. januarja - V ZDA so decembra začeli graditi 16,9 odstotka več stanovanjskih hiš in blokov kot novembra, ministrstvo za trgovino pa poroča, da je 1,608 milijona enot, kolikor so jih začeli graditi preračunano na letno raven, največ vse od decembra 2006. Ministrstvo je ob tem navzgor popravilo podatke za november.