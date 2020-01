Ukrajinski premier Gončaruk predsedniku Zelenskemu ponudil odstop

Kijev, 17. januarja - Ukrajinski premier Oleksij Gončaruk je danes predsedniku Volodimirju Zelenskemu ponudil odstop, potem ko so v javnost prišli posnetki, na katerih je kritiziral predsednika in njegovo razumevanje gospodarstva. A Zelenski je popoldne sporočil, da ponujenega odstopa ne bo sprejel in da bo premierju dal "drugo priložnost".