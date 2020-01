Majorka in Ibiza z novimi pravili nad razuzdane turiste

Madrid, 17. januarja - Oblasti španskih balearskih otokov so sprejele zakon, s katerim želijo zajeziti neobrzdane zabave in pijančevanje turistov v določenih delih Majorke in Ibize. Začel bo veljati februarja, med drugim pa bo hotelom z all-inclusive paketi prepovedano, da bi gostom v neomejenih količinah točili alkoholne pijače.