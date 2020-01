Maribor, 17. januarja - V mariborskem društvu Humanitarček so v spomin na prostovoljca Roka Černica, ki bi bil v četrtek star šele 23 let, organizirali akcijo zbiranja toplih nogavic, ki jih je Rok rad podarjal brezdomcem. Zbrali so več kot 11.000 parov, so sporočili.