Uprava zaradi suma ptičje gripe v odpoklic puranjega mesa z Madžarske

Ljubljana, 17. januarja - Meso puranov, ki so bili zaklani v obratu na Madžarskem, v katerem so pozneje potrdili virus ptičje gripe podtipa H5N8, je prišlo tudi v Slovenijo. Uprava za varno hrano je o spornem mesu obvestila družbi Kvibo in Panvita, ki sta že začeli postopek umika. Ker je meso že v rokah končnega potrošnika, je uprava meso tudi odpoklicala.

Kot so danes sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je Madžarska prijavila bolezen na gospodarstvih s 53.500 purani in s 115.548 racami. V četrtek jih je obvestila, da so šli purani iz tega obrata v zakol v času pred pojavom kliničnih znakov, ko so bili v inkubaciji.

Družbi Kvibo in Panvita sta imeli 7. in 8. januarja iz te pošiljke 4800 oz. 1770 kilogramov mesa. Meso je bilo predpakirano v večjih kosih, namenjeno je bilo za postrežno prodajo v mesnicah. Odpoklic mesa se izvaja zaradi predpisov o zdravju živali, da se prepreči morebiten prenos bolezni na živali, so izpostavili.

Kot so pojasnili, je treba za meso puranov, ki so bili zaklani v obdobju med verjetnim datumom vnosa visoko patogenega virusa ptičje gripe na gospodarstvo in začetkom izvajanja ukrepov ob sumu na bolezen na gospodarstvu, kjer je to mogoče, ugotoviti namembni kraj in ga odstraniti pod uradnim nadzorom.

Visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8 se je pri perutnini v nekaterih državah EU začela pojavljati v začetku letošnjega leta. Do sedaj so bolezen prijavile Poljska, Slovaška, Madžarska in Romunija, so še navedli.