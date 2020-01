V Zagrebu bodo s projekcijo Amarcorda počastili 100. obletnico Fellinijevega rojstva

Zagreb, 18. januarja - V umetniški hiši Lauba bodo danes v sodelovanju z Motovunskim filmskim festivalom proslavili 100. obletnico rojstva znanega italijanskega režiserja Federica Fellinija. Osrednji del programa bo projekcija z oskarjem nagrajenega celovečerca Amarcord. Pripravili so tudi razstavo Fellini in hrana ter tematski kviz in glasbeni program.