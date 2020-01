Za glavna dela na drugem tiru se poteguje pet slovenskih podjetij

Ljubljana, 17. januarja - 2TDK je za glavna dela na drugem tiru na odseku od Divače do Črnega Kala prejela 15 ponudb, od Črnega Kala do Kopra pa 14. Na razpisu sodeluje pet slovenskih podjetij, kot vodilna partnerja v konzorciju sta ponudbo oddala Kolektor in Gorenjska gradbena družba. 2TDK bi lahko po najbolj optimističnem scenariju izvajalce izbrala septembra.