Raper Eminem izdal nov album

Berlin, 18. januarja - Ameriški raper Eminem (47) je presenetil z novim albumom. Glasbenik je v petek na Twitterju predstavil platnico plošče Music To Be Murdered, piše nemška tiskovna agencija dpa. Na albumu je 20 pesmi, med gosti pa je na njem mogoče slišati britanskega glasbenika Eda Sheerana in pred kratkim preminulega raperja Juicea Wrlda.