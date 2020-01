Uprava za pomorstvo nadaljuje z odstranjevanjem nelegalnih sidrišč

Koper, 19. januarja - Uprava za pomorstvo vse od leta 2018 ureja problematiko nelegalnih privezov v slovenskem morju, kjer so opredelili tri večja nelegalna sidrišča. Ta so problematična tako z okoljskega vidika kot z vidika varnosti plovbe. Z morskega dna so do zdaj odstranili 137 priveznih betonskih blokov, s temi aktivnostmi pa bodo nadaljevali tudi letos.