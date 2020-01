V Kobaridu danes 50. srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja

Kobarid, 18. januarja - Kobarid bo danes gostil 50. novoletno srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, ki se ga bo udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Ob jubileju je nastala knjiga o sodelovanju med beneškimi in posoškimi Slovenci, ki so jo predstavili v petek.