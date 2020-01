Harris in Rubljov v finalu Adelaida

Adelaide, 17. januarja - Južnoafričan Lloyd Harris in Rus Andrej Rubljov sta finalista teniškega turnirja ATP v Adelaidu z nagradnim skladom 546.535 dolarjev. Harris je v polfinalu izločil Američana Tommyja Paula s 6:4, 6:7 (3) in 6:3, tretjepostavljeni Rubljov pa je bil s 7:6 (5), 6:7 (7) in 6:4 boljši od drugega nosilca, Kanadčana Felixa Auger-Aliassima.