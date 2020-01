Mariah Carey med novimi člani dvorane slavnih glasbenih avtorjev

New York, 19. januarja - Znani so novi člani znamenite dvorane slavnih glasbenih avtorjev. Med njimi je glasbenica Mariah Carey, ki je ob novici povedala, da je to eno največjih priznanj v njeni karieri, hkrati pa je počaščena, da so jo postavili ob bok slovitim avtorjem. Nove člane bodo v dvorano sprejeli 11. junija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.