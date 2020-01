Inšpektorat za delo v poostren nadzor spoštovanja novih pravil glede minimalne plače

Ljubljana, 17. januarja - Ministrstvo za delo ob zvišanju minimalne plače delodajalce poziva k doslednemu spoštovanju zakonskih določil. Spoštovanje zakonodaje bodo poostreno nadzirali tudi inšpektorji za delo, ki bodo še posebej pozorni na to, ali so iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki, so sporočili z ministrstva.